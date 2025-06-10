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محافظات

العثور على جثة شاب بها طلقات نارية في قنا

فيتو
فيتو

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب بها طلقات نارية وملقاة بجوار الزراعات في قرية المحروسة، التابعة لدائرة مركز قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بالعثور على جثة شاب بها طلقات نارية في قرية المحروسة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة خ.ع،  في الأربعينيات من عمره بها إصابات طلق ناري وملقاة بجوار الزراعات في قرية المحروسة.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين. 

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