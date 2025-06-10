وسام أبوعلي يقود الفدائي، التشكيل المتوقع لمباراة فلسطين وعمان بتصفيات المونديال

يستعد منتخب فلسطين لمواجهة صعبة ومصيرية أمام نظيره العماني، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبدالله الدولي في إطار الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لـكأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يقود وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي تشكيل منتخب فلسطين خلال مواجهة اليوم.



تشكيل منتخب فلسطين المتوقع ضد عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

في حراسة المرمى: رامي حمادة.

في خط الدفاع: محمد خليل – عميد محاجنة – محمد صالح – مصعب بطاط.

في خط الوسط: جابر عطا – عدي خروب – محمود أبو وردة.

في خط الهجوم: عدي الدباغ – ميلاد تيرمانيني – وسام أبو علي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة متابعة عالية حيث تتنافس جميع المنتخبات على حجز مقعدها في نهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب عمان المتوقع ضد فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

في حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

في خط الدفاع: عبد العزيز الشموسي – أحمد الخميسي – المسلمي – أحمد الكعبي.

في خط الوسط: جميل اليحمدي – حارب السعدي – عبدالله فواز – عبد الرحمن المشيفري.

في خط الهجوم: ناصر الرواحي – محسن الغساني.

موعد مباراة فلسطين وعمان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فلسطين وعمان في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء 10 يونيو، في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

القنوات الناقلة مباشر لمباراة عمان ضد فلسطين

يمكنك مشاهدة مباراة عمان وفلسطين مباشر، عن طريق قنوات «بي إن سبورتس»، بجانب شبكة قنوات «الكأس القطرية»، فضلًا عن «SCC» السعودية.

ويدخل المنتخبان مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، حيث يتطلع كلا المنتخبان إلى حجز مقعدهما في ملحق تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت الجولة الماضية مفاجآت عديدة، وخاصة بعدما سقط منتخب عمان أمام نظيره الأردن بثلاثية دون رد في هزيمة قاسية على العمانيين، بينما فاز منتخب فلسطين بقيادة الفدائي الفلسطيني وسام أبو علي على نظيره الكويتي بهدفين دون رد.

واشتعلت المنافسة على المقعد المشارك في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، حيث حجز المنتخب الكوري الجنوبي التأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 19 نقطة، ومنتخب الأردن النشامى كوصيف للمجموعة برصيد 16 نقطة.

ويمني منتخب عمان النفس بالفوز على فلسطين، وتعثر منتخب العراق أمام الأردن لضمان المشاركة في الملحق الآسيوي.

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