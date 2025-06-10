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خارج الحدود

عباس لـ ماكرون: لا نريد لـ حماس أي دور في حكم غزة

ماكرون وعباس،فيتو
ماكرون وعباس،فيتو

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يؤيد نزع سلاح حركة حماس.

عباس لـ ماكرون: نؤيد نزع سلاح حركة حماس

 وقال عباس في رسالة وجهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يؤيد ألا يكون لحماس أي دور في حكم غزة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

 

السلطة الفلسطينية تؤيد فكرة وجود قوة عربية ودولية

وأشار إلى تأييد السلطة الفلسطينية فكرة وجود قوة عربية ودولية لضمان الاستقرار في القطاع.

واعتبر  الرئيس الفلسطيني هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة  "غير مقبول".

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إسرائيل الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السلطة الفلسطينية حركة حماس

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