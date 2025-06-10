10 معلومات ترصد تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات.

وترصد “فيتو” آخر جهود تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية:

1- وجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

2- الحرص على متابعة دور الصندوق السيادي الوطني في تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها اليه، والترويج لها كفرص استثمارية واعدة لتحقيق عوائد تعزز الاقتصاد المحلى، لاسيما وأن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.

الرؤى والتحركات الخاصة بدور صندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار

3- تتابع القيادة السياسية عن كثب الرؤى والتحركات الخاصة بدور صندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة وتحقيق الاستفادة المثلى من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة.

4- توجه الدولة المصرية الحالي لإيجاد بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية مع منح فرصة أكبر للقطاع الخاص في قطاعات التنمية الاقتصادية.

برنامج الطروحات الحكومية

5- متابعة الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة وذلك سعيا لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص، ومن ذلك الإجراءات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتنفيذ عمليات الطرح للشركات التي سبق الإعلان عنها.

6- متابعة آخر التطورات فيما يخص دور صندوق مصر السيادي في الاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، حيث إن مباني هذه المنطقة تمثل فرصًا استثمارية واعدة تجذب العديد من المستثمرين الكبار، خاصة أن هناك تصورات تتم دراستها للاستغلال الأمثل لهذه المباني بعد إعادة تأهيلها لتكون فنادق سياحية وغيرها من الاستخدامات.

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

7- تم مؤخرا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز.

8- الاتفاقيات تأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.

صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

9- كما تأتي الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتشمل الشركة الوطنية للبترول وشركة شل أوت وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية وشركة صافي والشركة الوطنية للطرق من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية في إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها

10- من المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

كما يجري العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورا محوريا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها.

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