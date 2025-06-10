لقاء تحصيل حاصل، موعد مباراة الكويت وكوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم 2026

يحل منتخب الكويت ضيفًا على كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة الكويت وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026

تقام مباراة الكويت وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025 على استاد سيول كأس العالم في العاصمة الكورية.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 02:00 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وحصلت منتخبي كوريا والأردن على بطاقتي التأهل المباشر للنهائيات، في حين تتنافس عُمان وفلسطين على البطاقة الثانية في الملحق لمرافقة العراق.

بينما في المقابل، يدخل المنتخب الكويتي المباراة بلا أي حظوظ في المنافسة على بطاقة التأهل للملحق.

وتتصدر كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، مقابل 16 نقطة للأردن، و12 للعراق، و10 نقاط لعُمان، و9 لفلسطين، و5 للكويت.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

وتملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ومنها مباراة الكويت وكوريا الجنوبية.

beIN Sports HD 2

Alkass Seven HD



معلق مباراة الكويت وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

ويتولى التعليق على مباراة الكويت وكوريا الجنوبية عبر قناة beIN Sports HD 2 المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

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