الثلاثاء 10 يونيو 2025
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أخبار مصر

القاهرة على خطى نار الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الانحاء وحار على السواحل الشمالية الغربية و شديد الحرارة على الجنوب، مائلا للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10-6- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ذروة الموجة الحارة وشبورة كثيفة على هذه الطرق


طقس اليوم  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  36

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 37

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى:  38

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41

أسوان: درجة الحرارة  26  ودرجة الحرارة العظمى 41
 

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