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محافظات

والد العريس "بوظ" فرح ابنه، إصابة طفل وشاب بطلق ناري في حفل زفاف بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب شاب وتلميذ بطلق ناري، في حفل زفاف على يد والد العريس أصابهما بالخطأ في قرية شنهور، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بإصابة تلميذ وشاب بطلق ناري خلال حفل زفاف في قرية شنهور التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة “م.م”، يبلغ من العمر 25 عامًا، “أ.ح” يبلغ من العمر 11 عامًا بطلق ناري في حفل زفاف على يد والد العريس  بالخطأ، في قرية شنهور مركز قوص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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