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استمرار فعاليات حفلات عيد الأضحى لليوم الرابع بنادي المهندسين بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

واصلت نقابة المهندسين بمحافظة الإسكندرية فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لليوم الرابع  على التوالي بنادي المهندسين.

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و تضمنت الحفلات مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية التي استهدفت جميع الفئات العمرية، مع التركيز على العروض الخاصة بالأطفال لإضفاء أجواء من السعادة والمرح.

وتضمن برنامج أيام العيد: مسرح العرائس وفقرات ترفيهية للأطفال، شخصيات كرتونية، عروض غنائية متنوعة وسينما الأطفال.

وشهدت الاحتفالات إقبالًا واسعًا من المهندسين وأسرهم من داخل الإسكندرية وخارجها، حيث امتلأت ساحات النادي بالحضور الذين استمتعوا بالأجواء الاحتفالية والفقرات الترفيهية التي تنوعت بين العروض  والفقرات المتنوعة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود مجلس إدارة النقابة والنادي لتعزيز الأنشطة الاجتماعية والترفيهية المقدمة للمهندسين وعائلاتهم، مع العمل على تنظيم فعاليات دورية تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية.

مع تحيات لجنة العلاقات العامة والإعلام.

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المهندسين الاسكندرية بعيد الاضحي

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