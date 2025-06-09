رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار: هجوم إسرائيل على "مادلين" قرصنة وإرهاب دولة

أكد زاهر البيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، أن السفينة مادلين التي اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تمثل أي تهديد أمني، مشيرًا إلى أنها كانت محملة فقط بمساعدات إنسانية.

اعتداء صارخ على القانون الدولي

وأوضح البيراوي، في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الاعتراض يعد انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي، ويمثل استهتارًا إسرائيليًا بالأعراف القانونية والإنسانية، لا سيما وأن من كانوا على متن السفينة هم نشطاء ومتطوعون دوليون لا يخضعون لسلطة الاحتلال، ولا يجوز محاكمتهم على عمل تضامني سلمي.

الاحتلال يتجاهل القانون بدعم غربي

واتهم البيراوي إسرائيل بأنها "كعادتها تضرب بالقوانين عرض الحائط"، مؤكّدًا أن الاحتلال يواصل ممارساته القمعية معتمدًا على دعم أمريكي وغربي واضح، ما يمنحه غطاءً سياسيًا لمواصلة انتهاكاته.

الاستعداد لإطلاق سفن جديدة

وشدد رئيس اللجنة الدولية على أن الجهود لن تتوقف، معلنًا عن خطط لإطلاق سفن جديدة قريبًا ضمن مساعي كسر الحصار عن غزة. وقال:"سنُبحر مجددًا في أقرب وقت، ولن نتوقف حتى يُرفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن غزة".



تحرك مدني سلمي لا يخالف القانون

اختتم البيراوي تصريحاته بالتأكيد على أن السفينة "مادلين" لم تنتهك أي قوانين دولية، بل تمثل جزءًا من تحرك مدني سلمي مشروع يهدف إلى إنهاء الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.

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