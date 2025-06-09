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رياضة

كريستيانو رونالدو يتخطى أرقام كريم بنزيما ومودريتش في دوري الأمم الأوروبية

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

نجح كريستيانو رونالدو في إضافة إنجاز جديد إلى سجله الطويل من الألقاب والأرقام القياسية خلال مسيرته الحافلة، وذلك بعد فوز البرتغال على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

فقد انتزع رونالدو ألقابا من كل من روي شيبولينا لاعب منتخب جبل طارق ومن زميلين سابقين في ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش.

رقم تاريخي جديد في مسيرة كريستيانو رونالدو 

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، والذي عادل النتيجة 2-2 لينتهي الوقت الأصلي بالمباراة إلى التمديد ثم ركلات الترجيح التي فازت بها البرتغال 5-3، محرزة بذلك لقبها الثاني في دوري الأمم.

المهاجم القادم من ماديرا، والذي أعلن بعد المباراة استمراره مع نادي النصر السعودي، سجل هدفه وهو يبلغ من العمر 40 عاما و123 يوما، ليصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ البطولة.

بتسجيله هذا الهدف، تخطى رونالدو الرقم السابق لروي شيبولينا الذي سجل وهو في عمر 39 سنة و246 يوما أمام بلغاريا في 23 سبتمبر 2022.

كما تخطى رقم بنزيما كأكبر لاعب يسجل في نهائي دوري الأمم وهو 33 عاما و295 يوما منذ 10 أكتوبر 2021، وكذلك رقم مودريتش الذي كان صاحب الرقم القياسي في مرحلة النهائيات بـ37 عاما و278 يوما عندما سجل أمام هولندا في 16 يونيو 2023.

الهدافون الأكبر سنا في دوري الأمم الأوروبية 

40 سنة و123 يوما: كريستيانو رونالدو (البرتغال) ضد إسبانيا 08/06/2025

39 سنة و246 يوما: روي شيبولينا (جبل طارق) ضد بلغاريا 23/09/2022

38 سنة و360 يوما: لوكا مودريتش (كرواتيا) ضد بولندا 08/09/2024

38 سنة و208 أيام: إدين دجيكو (البوسنة والهرسك) ضد ألمانيا 11/10/2024

37 سنة و297 يوما: كونستانتين فاسيليف (إستونيا) ضد مالطا 09/06/2022

الهدافون الأكبر سنا في المراحل النهائية في دوري الأمم الأوروبية 

40 سنة و123 يوما: كريستيانو رونالدو (البرتغال) ضد إسبانيا 08/06/2025

37 سنة و278 يوما: لوكا مودريتش (كرواتيا) ضد هولندا 14/06/2023

33 سنة و295 يوما: كريم بنزيمة (فرنسا) ضد إسبانيا 10/10/2021

33 سنة و115 يوما: سيرو إيموبيلي (إيطاليا) ضد إسبانيا 15/06/2023

33 سنة و80 يوما: خوسيلو ماتو (إسبانيا) ضد إيطاليا 15/06/2023

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كريستيانو رونالدو رونالدو البرتغال اسبانيا دوري الأمم الأوروبية

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