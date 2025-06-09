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رياضة

الهلال السعودي يقترب من ضم ظهير أيسر روما الإيطالي

روما الإيطالي، فيتو
روما الإيطالي، فيتو

بات نادي الهلال السعودي قريبا من حسم صفقة التعاقد مع أحد لاعبي روما المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم الفريق استعدادا للموسم الجديد.

 

أنجلينو يقترب من الهلال السعودي 

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن الهلال توصل لاتفاق مع روما بشأن انتقال أنجلينو، الظهير الأيسر للذئاب صوب الزعيم السعودي.

وأضافت أن أنجلينو سيخضع للفحص الطبي في العاصمة الفرنسية باريس خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدا للانضمام الرسمي للنادي السعودي.

ونوهت عن أنه رغم وجود تفاصيل بسيطة لم يتفقا عليها حتى الآن، إلا أن الهلال واثق من إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

الهلال يفشل في ضم ثيو هيرنانديز 

كان الهلال قد حاول التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لفريق ميلان، وتوصل النادي لاتفاق مع إدارة الروسونيري على تفاصيل الصفقة، إلا أن اللاعب لم يعط موافقته، ليقرر الهلال توجيه أنظاره نحو صفقة أخرى.

يشار إلى أن الهلال يحاول تدعيم صفوفه بقوة، من أجل المنافسة في مونديال الأندية الذي ينطلق الأسبوع المقبل، علمًا بأنه يتواجد في المجموعة الثامنة بجوار ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

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