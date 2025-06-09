وكيل صحة قنا يتابع تقديم الخدمات الطبية بمستشفي دشنا المركزي

كلف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا مدير إدارة دشنا الصحية الدكتور مصطفي زين، بمتابعة خدمات الرعاية الأساسية بالوحدات، ومراجعة الخدمات الطبية المقدمة بها.

حيث تفقد مدير الإدارة وحدة التطوير بالعطيات، والتي تُعدُ ضمن وحدات التطوير التي تعمل من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، حيث راجع الأقسام وتواجد الطبيب والتمريض وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الجراحية والطبية بالاستقبال وتوافر أرصدة كافية منها.

كذلك راجع مدير الإدارة تردد الوحدة من المرضي المستفيدين من خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة اكتشاف الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والاعتلال الكلوي والتسجيل لتلك الحالات ومدي معرفة الفريق الطبي بالتعامل مع أي حالة مصابة.

أدوية الطوارئ المتواجدة في مستشفي دشنا

وقد استمرت جولة مدير الإدارة بتفقد الوحدة الصحية بالسمطا، للوقوف علي خدماتها الوقائية المقدمة داخلها وتوافر الأمصال كمصل العقرب والتيتانوس.

وقد راجع مدير الإدارة قسم الاستقبال وأدوية الطوارئ المتواجدة بغرفة الاستقبال وسجلات التردد علي الاستقبال وتواجد الفريق الطبي، كذلك راجع الدكتور مصطفي إسطوانات الأكسجين وجهاز التنفس وتشغيلهم بكفاءة وفاعلية.

فيما أكد وكيل الوزارة علي استمرار جولات المتابعة لمنافذ الخدمة الصحية المختلفة بالمستشفيات والوحدات في كافة مراكز المحافظة لضمان تقديم خدمات طبية لكافة المترددين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

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