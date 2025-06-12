دعاء رمى الجمرات وحكمته وحكم التكبير خلاله

دعاء رمى الجمرات، من الأدعية المهمة التي يحتاج إليها الحجاج أثناء رمي الجمرات، فمتى يكون وقت دعاء رمي الجمرات وما الحكمة من دعاء رمي الجمرات وحكمته وما كيفيته وكيفية رمي الجمرات أيام التشريق كل هذه الأسئلة وغيره الكثير ستجدونه في هذا التحقيق فإلى التفاصيل.

رمي الجمرات

في اليوم العاشر من ذي الحجة يرمي الحجاج جمرة العقبة الكبرى، وهي الجمرة الأقرب لمكة، وفي "أيام التشريق" يرمي الحجاج الجمرات الثلاث؛ حيث يبدأ الحاج بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى "العقبة"، يرمي كل واحدة بسبع حصيات قائلًا مع كل رمية: "بسم الله، والله أكبر"، ويدعو بعد كل جمرة ما عدا جمرة العقبة الكبرى، يرفع يديه مستقبلًا الكعبة ويدعو بما شاء.

كيفية رمي الجمرات أيام التشريق

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رمي الجمار أيام التشريق أنه كان يقف طويلا يدعو ويتضرع بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة، روى أحمد وأبو داود عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها.

وقد التمس بعض العلماء حكمة وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرتين الأوليين دون الجمرة الكبرى ـ جمرة العقبة ـ قال العلامة ابن قاسم ـ رحمه الله ـ في حاشية الروض: قال الحافظ وغيره: لا نعلم فيه خلافا، وحكمة الوقوف عندهما دونها ـ والله أعلم ـ تحصيل الدعاء، لكونه في وسط العبادة، بخلاف جمرة العقبة، لأن العبادة قد انتهت بفراغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها، أفضل منه بعد الفراغ منها كالصلاة.

دعاء رمى الجمرات وحكم التكبير خلاله

وقت الرمي

وقت رمي الجمرة الأولى جمرة العقبة فإنه يبدأ منذ وصول الحاج لمنى يوم العيد، أما وقت رمي الجمرات أيام التشريق فيبدأ من زوال الشمس من كل يوم من الأيام الثلاثة وهو وقت دخول صلاة الظهر وينتهي وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي، والأفضل فعل الرمي قبل غروب الشمس لأنها عبادة والعبادة يستحب فعلها في أول وقتها، ولفعله صلى الله عليه وسلم وقوله "خذوا عني مناسككم"، ويجوز الرمي ليلًا على الصحيح ولاسيما لمن كان له عذر مثل كبار السن والضعفاء والمرضى.

شروط الرمي

ويشترط في رمي الجمرات أن يكون المرمي به حصى، وأن تقع في الحوض الدائري، وترمى مفرقة، أي يرمي واحدة بعد واحدة، ولا يصح أن يرمي السبع جميعًا بكف واحد، وإذا رمى السبع بكف واحد تعد له رمية واحدة، أما ترتيب رمي الجمرات فيبدأ من رمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة ولا يصح العكس.

سبب التسمية وقصتها مع آدم

وسميت أماكن الرمي الثلاثة جمرات، نسبة للحصى الذي ترمى بها، فالجمرات تعنى الحصى الصغار، وموضع الجمارِ بِمِنًى سمي جَمْرَةً لأَنها تُرْمى بالجِمارِ "الحصى"، وقيل: لأَنها مَجْمَعُ الحصى التي ترمي بها من الجَمْرَة، وقيل: سميت به من قولهم أَجْمَرَ إِذا أَسرع؛ ومنه ما ورد في قصة آدم مع إبليس "إِن آدم رمى بمنى فأَجْمرَ إِبليسُ بين يديه"، وفي الأثر لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، رماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ولهذا يظهر حكمة الاكتفاء في اليوم الأول بالعقبة حملًا لفعله مع آدم في هذا المقام، وفي الأيام الثلاثة تبعًا لإبراهيم، حيث وسوس له إبليس في المواضع الثلاثة، وبهذا يتضح وجه تكرير الجمرات في الأيام الثلاثة.

كيفية رمي الجمرات

رمى الجمرات يكون على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، ثم يمسك بالحصاة بطرفي إبهام وشاهدة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، ويقذفها ويكبر ويستحب عند رمى الجمرات أن يضع الحصاة بين سبابتي يديه اليمنى واليسرى ويرمي بها، ثم يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ويشتغل بالتكبير، فعن الفضل بن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جَمْع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف.

حكم التكبير مع رمى الجمرات

يجب على الحاج أن يكبر مع كل حصاة فعن جابر رضي الله عنه، يصف رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة فيقول: فرماها بسبع حصيات – يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف.

وصيغة التكبير جاءت في الحديث مطلقة يكبر مع كل حصاة، فيجوز التكبير بأي صيغة من صيغه، ومنها: بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان، ورضا للرحمن، اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا. ومنها أيضًا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر وإن قال: اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا، فحسن؛ لأن ابن مسعود وابن عمر كانا يقولان نحو ذلك.

وفى حالة لم يقم الحاج بالذكر أو التكبير ولم يأت بأي ذكر جاز رميه، ولكنه يكون قد أساء لتركه السُنة، والمستند في ذلك ما ورد من الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال الحنفية: لو سبح مكان التكبير، أو ذكر الله، أو حمده، أو وحَّده، أجزأه؛ لأن المقصود من تكبيره صلى الله عليه وسلم الذكر.

ماذا بعد رمى الجمرة الأولى

بعد رمي الجمرة الأولى الصغرى يقف الحاج مستقبلا القبلة، فيدعو ويذكر الله تعالى، ويهلل ويسبح بقدر قراءة سورة البقرة، وكذا بعد رمي الجمرة الثانية الوسطى أما بعد رمي الجمرة الثالثة جمرة العقبة الكبرى، فلا يدعو، ولكن ينصرف من الرمي وهو يقول: اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا.

دعاء رمى الجمرات وحكم التكبير خلاله

الحكمة من رمي الجمرات

رمي الجمار من واجبات الحج.. والحكمة من فعله:

1ـ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، فقد رمى الجمرات وقال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.

2ـ التذكر لما وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام، وذلك أنه لما أمره الله بذبح ولده وسعى لتنفيذ ذلك اعترضه الشيطان ووسوس له بأن لا يذبح ولده فرماه بسبع حصيات، ثم انطلق فاعترضه أخرى فرماه بسبع، ثم انطلق فاعترضه ثالثه فرماه وأضجع ولده على جبينه وأجرى السكين على عنقه فلم تقطع، وناداه الله بقوله:[ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ]. أي امتثلت ما أمرك الله به وعصيت الشيطان.

3ـ الترغيم للشيطان والإغاظة له فإنه يغتاظ حينما يرى الناس يرجمون المكان الذي اعترض فيه خليل الله إبراهيم عليه السلام، فهذا المشهد عبادة وشعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وليس عملا مسرحيا كما يقال.

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