إجراء عاجل بعد إصابة 41 شخصًا بتسمم غذائي في المنيا، اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة الصحية بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، عن جمع عينات لمأكولات من مطعم محلي بعد تلقي شكاوى من المواطنين باشتباه إصابتهم بالتسمم إثر تناول وجبة طعام.

بعد إصابة 41 شخصًا باشتباه تسمم، صحة ملوي تتخذ إجراءات عاجلة (تعرف عليها)

وقد أُصيب 41 شخصًا باشتباه تسمم، حيث تم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأكدت الإدارة الصحية أنها شكلت فريقًا لمتابعة الحالة الصحية للمصابين وذويهم، لضمان توفير الدعم والرعاية الكاملة.

تحرير عدد من المحاضر الرسمية ضد المطعم

وفي إطار الإجراءات المتخذة، تم تحرير عدد من المحاضر الرسمية ضد المطعم المعني، كما تم جمع عينات من المرضى المشتبه بهم لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمتابعة الحادث.

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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