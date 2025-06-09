الفرق بين رمي جمرة العقبة ورمي بقية الجمرات في أيام التشريق

الفرق بين رمي جمرة العقبة ورمي الجمرات الثلاث، في اليوم العاشر من ذي الحجة يرمي الحجاج جمرة العقبة الكبرى، وفي "أيام التشريق" يرمي الحجاج الجمرات الثلاث؛ حيث يبدأ الحاج بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى "العقبة"، فما هو الفرق بين رمي جمرة العقبة وبين رمي الجمرات الثلاث ولماذا سميت الجمرة الكبرى بجمرة العقبة؟ وما الحكمة من رمي الجمرات وما هو سبب التسمية؟.

الفرق بين رمي جمرة العقبة ورمي بقية الجمرات الثلاث

وقت الرمي

وقت رمي الجمرة الأولى جمرة العقبة يبدأ منذ وصول الحاج لمنى يوم العيد، أما وقت رمي الجمرات أيام التشريق فيبدأ من زوال الشمس من كل يوم من الأيام الثلاثة وهو وقت دخول صلاة الظهر وينتهي وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي، والأفضل فعل الرمي قبل غروب الشمس لأنها عبادة والعبادة يستحب فعلها في أول وقتها، ولفعله صلى الله عليه وسلم وقوله "خذوا عني مناسككم"، ويجوز الرمي ليلًا على الصحيح ولاسيما لمن كان له عذر مثل كبار السن والضعفاء والمرضى.

شروط الرمي

ويشترط في رمي الجمرات أن يكون المرمي به حصى، وأن تقع في الحوض الدائري، وترمى مفرقة، أي يرمي واحدة بعد واحدة، ولا يصح أن يرمي السبع جميعًا بكف واحد، وإذا رمى السبع بكف واحد تعد له رمية واحدة، أما ترتيب رمي الجمرات فيبدأ من رمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة ولا يصح العكس.

سبب التسمية وقصتها مع آدم

وسميت أماكن الرمي الثلاثة جمرات، نسبة للحصى الذي ترمى بها، فالجمرات تعنى الحصى الصغار، وموضع الجمارِ بِمِنًى سمي جَمْرَةً لأَنها تُرْمى بالجِمارِ "الحصى"، وقيل: لأَنها مَجْمَعُ الحصى التي ترمي بها من الجَمْرَة، وقيل: سميت به من قولهم أَجْمَرَ إِذا أَسرع؛ ومنه ما ورد في قصة آدم مع إبليس "إِن آدم رمى بمنى فأَجْمرَ إِبليسُ بين يديه"، وفي الأثر لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، رماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ولهذا يظهر حكمة الاكتفاء في اليوم الأول بالعقبة حملًا لفعله مع آدم في هذا المقام، وفي الأيام الثلاثة تبعًا لإبراهيم، حيث وسوس له إبليس في المواضع الثلاثة، وبهذا يتضح وجه تكرير الجمرات في الأيام الثلاثة.

لماذا سميت الجمرة الكبرى بجمرة العقبة؟

سميت الجمرة الكبرى جمرة "العقبة" لأنها كانت في أصل جبل والممر الضيق الوعر في الجبل يطلق عليه عقبة، جاء في معاجم اللغة "العقبة: الطريق الوعر في الجبل والجمع عقب، وعقاب، وعقبات"، فسميت جمرة العقبة نسبة لمكانها، وكان الحجاج قديمًا يصعدون على الجبل ويرمونها أسفل الجبل، ولكن الجبل الملاصق لها أزيل في الوقت الحالي.

الفرق بين جمرة العقبة وبقية الجمرات

والفرق بين رمي جمرة العقبة يوم العيد وبين رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق أن الرمي لجمرة العقبة يكون لها وحدها يوم العيد، أما الرمي أيام التشريق فيكون للجمرات الثلاث، يبدأ بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة بسبع حصيات لكل جمرة، أي مجموع ما يرمي الحاج واحد وعشرون حصاة في اليوم.

وهناك فرق آخر في توقيت الرمي، فوقت رمي جمرة العقبة يبدأ من وصول الحجاج لمنى بعد مبيتهم في مزدلفة ليلة العيد، فالضعفاء والمرضى وكبار السن ونحوهم ينصرفون من مزدلفة إلى منى بعد مغيب قمر ليلة النحر، فمتى وصلوا إلى جمرة العقبة جاز لهم رميها، أي أن رمي جمرة العقبة يجوز أن يبدأ بعد منتصف الليل من ليلة النحر وغيرهم ينصرفون من مزدلفة بعد طلوع الفجر، ورمي جمرة العقبة على الصحيح يستمر إلى فجر ليلة اليوم الحادي عشر.

الفرق بين رمي جمرة العقبة ورمي بقية الجمرات الثلاث

أين تذهب الجمرات بعد رميها؟

ما يزيد على ألف طن من الجمرات يتم رميها سنويا خلال موسم الحج، فأين تذهب هذه الجمرات بعد أن يقوم الحجاج برميها؟

الجواب أنها تمر بعدة مراحل بعد أن يلقيها الحاج، حيث تنزل في القاع وتتحرك على مسار لتجميعها، ويتم فحصها وانتقاء الجمرات من غيرها.

في قاع جسر الجمرات يكمن سر التجميع، حيث ترفع أنظمة آلية الحصى بسيور ضخمة تسحب الحصيات الموجودة، بعد تجميعها في حوض الجمرات الثلاث، ويحتوي كل حوض منها على نظامين لرفع كل ما يلقى في قاع الجسر وبسرعات مختلفة، إلى جانب أبواب يجري التحكم فيها آليا في فتح وغلق وتحديد مسار الحصى وكمياتها، كما يتميز النظام بحساسات لفرز ما يلقى من غير الحصي وعزله.

وساعد نظام الرفع الآلي في تسريع تخزين الحصوات في قبو منشآت الجسر، ويعمل النظام -عبر بوابات إلكترونية في طوابق جسر الجمرات- على نقلها إلى عربات الضواغط التي تنتظرها في عمق المنشأة التي توجد في أسفل الجسر.

ويتم بعد ذلك التخلص من الحصى -باعتبارها نفايات- في المرامي المعتمدة، وتقدر الكميات التي يتم التخلص منها -طبقا للإحصاءات الرسمية- بنحو ألف طن سنويا.

الحكمة من رمي الجمرات

رمي الجمار من واجبات الحج.. والحكمة من فعله:

1ـ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، فقد رمى الجمرات وقال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم

2ـ التذكر لما وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام، وذلك أنه لما أمره الله بذبح ولده وسعى لتنفيذ ذلك اعترضه الشيطان ووسوس له بأن لا يذبح ولده فرماه بسبع حصيات، ثم انطلق فاعترضه أخرى فرماه بسبع، ثم انطلق فاعترضه ثالثه فرماه وأضجع ولده على جبينه وأجرى السكين على عنقه فلم تقطع، وناداه الله بقوله:[ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ]. أي امتثلت ما أمرك الله به وعصيت الشيطان

3ـ الترغيم للشيطان والإغاظة له فإنه يغتاظ حينما يرى الناس يرجمون المكان الذي اعترض فيه خليل الله إبراهيم عليه السلام، فهذا المشهد عبادة وشعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وليس عملا مسرحيا كما يقال.

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