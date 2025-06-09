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اقتصاد

خبير: إقرار ضريبة الدمغة بداية لاستبدال أحد نقاط ضعف البورصة وتصحيح الأخطاء

رءيس الحكومة مع رءيس
رءيس الحكومة مع رءيس البورصة والرقابة المالية، فيتو

أكد محمد دشناوي خبير أسواق المال، أن استمرار التصريحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية  يضر بالسوق بشكل كبير لافتا إلى أنه لكي نتغلب على مشكلات سوق المال يجب أن نفهم اخطائنا ونهذب هذه الأخطاء لنحولها من نقاط ضعف الي نقاط قوة.

ولفت إلى أن الحكومة في تعاملها مع البورصة المصرية في الفترة الماضية كان يتم بشكل به استخفاف وعدم إدراك لاهميتها لافتا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تم النظر الي البورصة بصورة سطحية بسبب ضعف نسبة مشاركتها في الاقتصاد وضعف تمثيلها في الناتج المحلي الإجمالي.

 

وقال: "نحن في حاجة الي اجتذاب رأس المال الاجنبي وان يكون هذا المال ليس عبئا على الدين القومي ويزيد الاعباء على الموازنة المصرية وكل ماسبق لا يتوفر الا في بورصة قوية تجتذب هذه الاستثمارات وتستطيع خلق قنوات تدفعهم للتدفق في القنوات الأكثر ربحية وقواعد راسخة بعيدا عن المضاربات وخلق الفقاعات المتتالية.

 

 

وتابع: إن البورصة النشطة تشجع على  الادخار للمستثمر المحلي وتساعد على  توجيه المدخرات الي الاستثمار الانتاجي وتشجيع رواد الأعمال على رفع كفاءة الاستثمارات ويجب ان تدرك الحكومة ان البورصات القوية أصبحت امر ضروري وحيوي حتي في الاقتصاديات الاشتراكية. 

وأشار إلى  إنه لرفع كفاءة البورصة المصرية وتنشيطها لابد من حل اسباب ازماتها المزمنة  والتى من بينها ضريبة الأرباح الرأسمالية التى ظلت على مدى السنوات الماضية صداع في رأس مستثمري البورصة، وكانت اداة تهديد يستخدمها مثيري الشائعات حول العودة لتطبيقها أو استبدالها بضريبة الدمغة لذلك نحن نحتاج الي مشروع قومي يستهدف خلق سوق مفتوح لا تحركة الغرائز واستسهال المضاربات ولا تؤثر عليه  الفقاعات.

وكان قد عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا بحضور  حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، استعرض أيضًا تعديلات بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار.

وتخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض "ضريبة الدمغة" المقطوعة.

 

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