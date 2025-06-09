الإثنين 09 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

نقابة الموسيقيين: قرعة التجديد النصفي استحقاق قانوني لترسيخ مبدأ العدالة

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أكد الدكتور محمد عبد الله وكيل ثاني لنقابة الموسيقيين والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرعة التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الموسيقيين المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري تعد استحقاقًا قانونيًا التزم به النقيب العام الفنان مصطفى كامل، إيمانًا منه بأهمية ترسيخ مبدأ العدالة، واحترامًا للقواعد المنظمة للعمل النقابي، وحرصًا على أن تسير النقابة في مسارها الصحيح، الذي يصون حقوق الأعضاء ويحفظ هيبتها.

وقال عبد الله في تصريحات رسمية: "لا يعلم أحد من ستسفر عنه القرعة، ومن سيواصل العامين المتبقيين، ومن سيغادر التشكيل، ولكن ما أعلمه يقينًا هو أنني عملت مع رجل يستحق كل التقدير. النقيب العام الفنان مصطفى كامل هو نموذج نادر للمسئول الذي يضع الله أمام عينيه في كل قرار، يُدير بحكمة، ويواجه التحديات بشجاعة، ويحتوي الخلافات بصدر رحب، ويعطي كل ذي حق حقه دون تأخر أو تمييز.”

 


وتابع: شرفت بالعمل وسط نخبة من الأساتذة والفنانين الذين تحلّوا بالنزاهة والتعاون والإخلاص في خدمة النقابة. لقد شكّلنا فريقًا متماسكًا يعمل بروح جماعية هدفها الأول والأخير هو خدمة الموسيقيين، والدفاع عن حقوقهم، والارتقاء بمكانة النقابة.

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