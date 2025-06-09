سرادق عزاء لشهيد الشهامة خالد عبدالعال في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)

تشهد عزبة المصادرة التابعة لقرية مبارك مركز بني عبيد في الدقهلية، إقامة سرادق عزاء لشهيد الشهامة خالد عبدالعال الذي ضحى بحياته لإنقاذ المواطنين.

ومن المقرر إقامة العزاء اليوم بمسقط رأس الشهيد البطل ضحية حريق العاشر

وكان قد شيع أبناء محافظة الدقهلية جثمان خالد محمد شوقي عبد العال، ابن قرية مبارك المصادرة بمركز بني عبيد، سائق شاحنة الوقود الذي ضحى بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة.

وحفر الأهالي اسم البطل علي قبره لموقفه البطولي الذي أنقذ به مدينة العاشر من رمضان من الدمار.

يذكر أن خالد محمد شوقي عبد العال، سائق شاحنة الوقود، وجد نفسه في موقف مصيري حين اندلعت النيران فجأة في خزان الوقود داخل إحدى محطات البنزين بمدينة العاشر من رمضان نتيجة موجة الحر.

البطل أنقذ العاشر من رمضان من كارثة محققة

وفي لحظة حاسمة، اختار خالد أن يواجه الخطر بنفسه، قفز إلى مقود الشاحنة المشتعلة، وقادها بعيدًا عن المحطة وسط ألسنة اللهب، في محاولة بطولية لحماية الأرواح ومنع انفجارا كارثيا كان سيؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

نجح خالد في إبعاد الشاحنة عن المحطة، لكن النيران أصابت جسده إصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى مستشفى بلبيس، ثم إلى مستشفى "أهل مصر للحروق"، حيث فاضت روحه الطاهرة متأثرًا بجراحه، شهيدًا للواجب والإنسانية.

تكريم رسمي من الدولة لبطولته الخالدة:

🔹 رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نعى البطل خالد، ووجّه بصرف مكافأة مالية عاجلة لأسرته، إلى جانب تخصيص معاش استثنائي تكريمًا لتضحيته.

🔹 جهاز مدينة العاشر من رمضان قرر إطلاق اسم البطل خالد محمد شوقي عبدالعال على أحد شوارع المدينة، تخليدًا لذكراه ووفاءً لتضحيته.

🔹 صرفت وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة البطل، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتخصيص معاش استثنائي تقديرًا لتضحيته.

وقدمت الوزيرة الدكتورة مايا مرسي، خالص التعازي، مشيدة بالبطولة النادرة التي أبداها الشهيد في سبيل حماية أرواح المواطنين.

🔹 وزارة العمل، برئاسة الوزير محمد جبران، قررت صرف 200 ألف جنيه دعمًا لأسرة الفقيد، مؤكدة أن خالد ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.

🔹 وزارة البترول والثروة المعدنية نعت البطل خالد في بيان رسمي، وأشادت بشجاعته الفائقة وإخلاصه في أداء واجبه، مؤكدة أن تضحيته ستظل علامة مضيئة في سجل الشرف لرجال قطاع البترول المصري.

رجل أعمال تبرع بنصف مليون جنيه وآخر أطلق مبادرة كيلو ذهب لأسرته.

رغم أنه لم يكن ضابطًا أو جنديًا، بل مواطنًا بسيطًا، إلا أن خالد جسّد في لحظة فارقة معنى الرجولة، والبطولة، والفداء الحقيقي.

رحم الله البطل خالد محمد شوقي، وأسكنه فسيح جناته، وجعل من ذكراه نبراسًا في دروب الشرف والإنسانية.

وكان قد خرج المئات من أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية لاستقبال جثمان الشهيد البطل خالد عبد العال ضحية حريق العاشر.

والتف أهالي القرية والقرى المجاورة لاستلام الجثمان من سيارة الإسعاف أمام مسجد المصادرة مسقط رأس لشهيد لتشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وتجمع أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، وافترشوا الشوارع حتى وصل جثمان ابنهم الشهيد خالد عبد العال، ضحية محطة وقود العاشر من رمضان.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، لوفاة الشهيد البطل خالد محمد شوقي بطل حريق العاشر، متأثرا بإصابته داخل مستشفى أهل مصر للحروق.

ووقف الأهالي في انتظار وصول الجثمان لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية، حيث شيعت الجنازة من مسجد المصادرة، وتم الدفن في مقابر العائلة بقرية مبارك مركز بني عبيد بالدقهلية.

الشهيد البطل رحل وترك أسرته المكونة من زوجته وولد و٣ بنات، وكان من المقرر زواج ابنه يوم 19 من الشهر الجاري، وأعمار البنات 29 سنة و25 سنة، و19 سنة.



الشهيد، فيتو

وكان السائق خالد محمد شوقي قد تعرض لحادث مؤلم أثناء تأدية عمله كسائق في محطة وقود، وأطلق عليه المواطنين لقب البطل الشجاع.



أثناء قيامه بعمله المعتاد، نشب حريق في السيارة التي يعمل عليها داخل المحطة، فبادر على الفور بقيادتها خارج المحطة رغم اشتعال النيران بها، مما ساهم في الحد من انتشار الحريق داخل المحطة وحماية الأرواح والممتلكات.



ورغم شجاعته، أصيب بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والأطراف، وكان يتلقى العلاج بمستشفى بلبيس المركزي وتم نقله لمستشفى أهل مصر بالقاهرة، حيث صعدت روحه إلى بارئها.

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