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ثقافة وفنون

مسرح السامر كامل العدد في عرض "نويزي T.V" ثالث أيام العيد (صور)

عرض نويزي T.V
عرض نويزي T.V

بمسرح كامل العدد، قدم العرض المسرحي الكوميدي "نويزي T.V"، الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى، على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعيد الأضحى المبارك، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

عرض نويزي T.V

شهد العرض الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبحضور لفيف من المبدعين والقيادات الثقافية وجمهور غفير ملأ المسرح.

العرض من تأليف وأشعار مصطفى موسى، وإخراج نهال أحمد، وتدور أحداثه حول "شريف"، شاب يعمل في قناة تلفزيونية ويجد نفسه محاصرا بسيل من البرامج التافهة التي تلاحق الترند والأخبار المفبركة، فيقرر اللجوء إلى حيلة ذكية تفتح أعين الإدارة على خطورة ما يقدم، ليبدأ تحول جذري في فلسفة القناة نحو تقديم محتوى هادف ومسئول. ومن خلال مجموعة من المواقف الكوميدية، يطرح العرض تساؤلات جدية عن مسئولية الإعلام في تشكيل وعي الناس، كل ذلك بأسلوب ساخر وسلس لا يفقد عمقه.

فريق مسرحية نويزي T.V

العرض بطولة محمد نشأت، حمدي عباس، مروة الصباحي، مصطفى موسى، هبة غندر، سمر الشاذلي، وأحمد معروف.

ديكور محمد فتحي، أزياء هبة مجدي، ألحان علاء غنيم، ماكياج رحاب طايع، استعراضات عربي محمد، مونتاج مادة فيلمية وجرافيك محمود صلاح حامد، إضاءة محمود علاء، مخرج منفذ محمد صفوت، هيئة الإخراج أحمد أبو سريع، إيمان أمين، أدهم صفوت، صافيناز محمد، ويوسف أنور.

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