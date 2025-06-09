محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بمصيف بلطيم خلال رابع أيام عيد الأضحى

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الحملات المكثفة على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وتواجد رجال الإنقاذ الدائم بكثافة على جميع الشواطئ بمدينة مصيف بلطيم على مدار الساعة لمتابعة الوضع أول بأول، ورفع درجة الاستعداد القصوى لأى حالات طوارئ ضمن الاستعدادات خلال أيام عيد الأضحى.

شدد المحافظ، على متابعة الخدمات المقدمة على الشواطئ للمصطافين والإطمئنان على تواجد رجال الإنقاذ والمسعفين المنتشرين على الأبراج ورمال الشاطئ بجميع شواطئ المدينة، وذلك حرصًا على سلامة المصطافين والتأكيد على الحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم وسلامتهم، مهيبًا المصطافين ورواد الشاطئ بإتباع تعليمات رجال الإنقاذ وصفارات الإنذار وعدم تعدي خط الأمان وذلك حرصًا على سلامتهم، مع رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لإظهار الشكل الحضارى والجمالى ورفع درجة الاستعداد لمدينة مصيف بلطيم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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