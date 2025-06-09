إصابة 17 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل بالمنيا

أصيب 17 عاملا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 17 عامل إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا جنوب محور سمالوط في محافظة المنيا.



محور سمالوط في محافظة المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 17 عامل تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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