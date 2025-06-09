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محافظات

تطورات الحالة الصحية لـ 41 مصابا بتسمم غذائي داخل مطعم بالمنيا

خروج مصابي حادث التسمم
خروج مصابي حادث التسمم إثر تناول وجبة طعام بمطعم بالمنيا

أكد مصدر طبي في مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، أن عدد مصابي حادث الاشتباه في التسمم الغذائي إثر تناول وجبة طعام داخل إحدى مطاعم ملوي، قد ارتفع إلى 41 شخصا.

خروج مصابي حادث التسمم إثر تناول وجبة غذائية بمطعم بالمنيا 

وأضاف المصدر، أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الصحية اللازمة مشيرا إلى تماثلهم جميعا للشفاء وخروجهم من المستشفى.

وجبة طعام بمطعم بالمنيا 

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة عدد من المواطنين إثر تناولهم وجبة طعام داخل أحد مطاعم ملوي جنوب محافظة المنيا.

إصابة 21 شخصا في المنيا 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 21 شخصا قبل أن يرتفع العدد الي 41 شخصا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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