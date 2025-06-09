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الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية تستأنف أعمالها غدًا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيتو
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تستأنف الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، غدًا الثلاثاء، أعمالها الطبيعية بعد انتهاء الإجازة التي أقرها مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى المبارك

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار قرار رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

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