الفنون الشعبية والأراجوز والساحر أبرز احتفالات "العيد أحلى" بمراكز شباب كفر الشيخ

استقبلت مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ عددا كبيرا من أهالي المحافظة، على مدار ثلاثة أيام من أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن فاعليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، والمستمرة لليوم الرابع على التوالي، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين لقضاء أوقاتهم فى السباحة وممارسة الرياضة بكافة الملاعب والأندية الرياضية.

حفلات التنورة وعروض مسرح العرائس وفقرات الساحر

وأضاف محروس أن 270 هيئة رياضية وشبابية تقدم حفلات التنورة وعروض مسرح العرائس وفقرات الساحر والفنون الشعبية التى تحظى بإقبال اكبر خاصة من النشء.

كما وجه الدكتور عزت محروس بخروج اللجنة الدائمة لمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة، وفق بنود وإجراءات الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية، بتعليمات وزير الشباب والرياضة لحماية المترددين عليها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال عليها.

ويستمر على مدار اليوم الرابع من المبادرة عمل غرفة العمليات المركزية فى متابعة تطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة بالهيئات التابعة على مدار الساعة والمتابعة الفنية لخطة البرامج الترفيهية بالهيئات الشبابية والرياضية من جانب الإدارة العامة للشباب، وإدارة تنمية النشء، والبرلمان والتعليم المدني والتغطية الإعلامية لإدارة العلاقات العامة والإعلام والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب لحظة بلحظة، وفرق العمل بمراكز شباب كفر الشيخ بمتابعة مديري الإدارات الفرعية.

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