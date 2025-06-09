مصرع طفلة وإصابة شقيقتها ووالدتها جراء سقوطهم في بيارة ترعة بالمنيا

توفيت طفلة وأصيبت شقيقتها ووالدتها جراء سقوطهم في بيارة ترعة مغطاة في إحدى قرى مركز العدوة، شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة وإصابة 3 من أسرة واحدة إثر سقوط سقف ترعة في المنيا

تلقى قسم شرطة العدوة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوطهم في بيارة ترعة نغطاة في قرية برمشا.



وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث.

سقوط سقف ترعة في قرية برمشا

أسفرت جهود الإنقاذ عن انتشال جثمان الطفلة، بينما تم إنقاذ والدتها وطفلتها الثانية.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع الجثة في مشرحة المستشفى.

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