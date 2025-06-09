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ثقافة وفنون

عاصي الحلاني يعلق لأول مرة على طلاق ابنته "ماريتا" من كميل أبي خليل

عاصي الحلاني وابنته
عاصي الحلاني وابنته ماريتا

 علق النجم اللبناني عاصي الحلاني لأول مرة على طلاق ابنته "ماريتا الحلاني" من المنتج الفني كميل أبي خليل، والذي تم مؤخرا وتداولته الكثير من المواقع والصفحات الفنية اللبنانية. 

 

عاصي الحلاني يعلق على طلاق ابنته ماريتا 

 وقال عاصي الحلاني خلال تصريحات مع إحدى الفضائيات اللبنانية: "الحياة هي قسمة ونصيب.. ثمة أزواج يكملون مع بعضهم والبعض الآخر لا يحالفهم الحظ وكل انسان يفعل ما يراه مناسبا له".

 

ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل 

 وكانت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني قد احتفلت بزفافها على المنتج الفني كميل أبي خليل في صيف عام 2023، في حفل مميز أُقيم في الحلانية بمنطقة البقاع في لبنان.

 

وارتدت ماريتا وقتها فستان الزفاف من تصميم إيلي صعب، والماكياج بسام فتوح، والشعر سيكون من تنفيذ طوني المندلق، وكانت عائلتها الفنية قد أطلقت هاشتاج خاص بالزفاف يحمل عنوان "عروس الحلانية".

 

من هي ماريتا الحلاني

 ولدت ماريتا الحلاني في فبراير 1997، ومنحها القدر مواهب عدة، إذ تجيد الغناء والتأليف الموسيقي.

ونشأت في منزل يعشق الفن ويقدسه، فوالدها الفنان عاصي الحلاني، ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس.

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من هي ماريتا الحلاني كميل أبي خليل ماريتا الحلاني النجم اللبناني عاصي الحلاني عاصي الحلاني

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