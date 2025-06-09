تسونامي تغيير المدربين يصيب الدوري المصري.. القائمة تضم 28 جهازا فنيا.. جوميز يبدأ سلسلة الفارين من الزمالك.. الأميرة الأفريقية تطيح بـ كولر من الأهلي.. ومحمد يوسف يترك الحرس من أجل عيون الأحمر

شهد الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025 والذي انقضى منذ أيام موجة كبيرة من التغييرات على صعيد الأجهزة الفنية للأندية، حيث رحل العديد من المدربين عن مناصبهم خلال الموسم.

الموسم الحالي كانت فيه حركة مكثفة في مقاعد المدربين، حيث وصل عدد التغييرات إلى ما يقارب 28 مدربًا شاركوا في قيادة الفرق، ولعل من أبرز المدربين الذين رحلوا عن أنديتهم.

مارسيل كولر



فعلى الرغم من النجاحات التي حققها مع الأهلي، والتي تضمنت العديد من الألقاب المحلية والقارية، إلا أن خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أدى إلى رحيل المدرب السويسري في أواخر أبريل 2025.

جوزيه جوميز يبدأ سلسلة الراحلين عن الزمالك



كما رحل جوزيه جوميز عن الزمالك، شهد الزمالك عدة تغييرات على مقعد المدير الفني، حيث رحل البرتغالي جوزيه جوميز في ديسمبر 2024، ليتولى أحمد مجدي المهمة مؤقتًا، ثم تبعه السويسري كريستيان جروس، الذي رحل أيضًا في فبراير 2025، قبل أن يعود الزمالك للتعاقد مع مدربين آخرين مثل جوزيه بيسيرو وأيمن الرمادي.



كما رحل طلعت يوسف عن مودرن سبورت ومن قبله عن ث الاتحاد السكندري.

بدأ طلعت يوسف الموسم مع مودرن سبورت لكنه رحل في ديسمبر 2024، ليتولى تدريب الاتحاد السكندري في يناير 2025، ولكنه رحل أيضًا من الاتحاد في مارس 2025.



بابافاسيليو رحل عن الاتحاد السكندري ومن قبل كان قد رحل عن تدريب غزل المحلة.

المدرب القبرصي بابافاسيليو رحل عن الاتحاد السكندري في يناير 2025، ثم تولى تدريب غزل المحلة في فبراير 2025 بعد رحيل شوقي غريب.



ويعد سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي، من أوائل المدربين الذين رحلوا عن أنديتهم في ديسمبر 2024.

أحمد عيد عبد الملك



كما غادر أحمد عيد عبد الملك غزل المحلة، في ديسمبر 2024، ليحل محله شوقي غريب الذي رحل بدوره لاحقًا.

وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما علي ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل في بيان رسميا عن قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًّا لزعيم الفلاحين.



فرانك دوما مدرب مودرن سبورت، تولى تدريب مودرن سبورت بعد طلعت يوسف، لكنه رحل في فبراير 2025.



كما رحل حمد إبراهيم عن تدريب الإسماعيلي في فبراير 2025.



ورحل علي ماهر عن تدريب المصري البورسعيدي في فبراير 2025.



كما انضم أيمن الرمادي إلى قائمة المدربين الراحلين عن نادي سيراميكا كليوباترا في فبراير 2025.

فيما رحل بسيوني عن تدريب طلائع الجيش في أواخر أبريل 2025.



وغادر محمد يوسف تدريب حرس الحدود في أواخر أبريل 2025 من أجل تولي المدير الرياضي بالنادي الأهلي.



ورحل أحمد سامي عن تدريب سموحة في أبريل 2025 بسبب تذبذب نتائج الفريق.



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