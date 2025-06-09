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مصرع شخص صدمته دراجة نارية بالمنوفية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في تصادم دراجة نارية أمام عزبة أبو عامر بين قريتي الغنامية وكفر الدوار، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

 

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث تصادم ووفاة سامح سيد 40 سنة فلاح ومقيم بقرية ميت عفيف، متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة قائد الدراجة النارية عبد الرحمن أشرف 18 سنة طالب مقيم بقرية بهناي.

 

تم نقل المصاب والمتوفى إلى مستشفى الباجور التخصصي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية المنوفية قرية ميت عفيف محافظة المنوفية مركز الباجور مستشفى الباجور التخصصي

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