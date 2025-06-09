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تشييع جثمان طالب الدقهلية ضحية القتل على يد زميله في مشهد جنائزي مهيب

تشييع جثمان طالب
تشييع جثمان طالب الدقهلية، فيتو

شيع أهالي قرية الرحلات التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية جثمان طالب الثانوي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد زميله أثناء فسحتهم بمدينة رأس البر بدمياط.

جنازة طالب ثانوي قتل على يد زميله برأس البر بمسقط رأسه بالدقهلية 

بدأت الواقعة على إثر خلافات قديمة بين الطالبين بعد محاولات الصلح بينهما وحل الخلاف قام بطعن المجني عليه طعنتين نافذتين بالصدر بمدينة رأس البر وأنهى حياته غدرًا هناك.

مقتل طالب ثانوي على يد زميله براس البر

ونتج عن الحادث مصرع أحمد ابراهيم إبراهيم الهادي طالب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة أبو بكر موسى بالبجلات ومقيم بالبجلات مركز منية النصر بالدقهلية على يد زميله عمرو خالد توفيق 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى مقيم قرية ميت تمامة أثناء رؤيته للمجني عليه بمصيف رأس البر بدمياط.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات، وقررت النيابة العامة تسليم جثمان الطالب لذويه بإنهاء تصريح الدفن.

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احمد ابراهيم اهالي قرية الصف الثالث الثانوي بمحافظة الدقهلية النيابة العامة محافظة الدقهلية منية النصر بالدقهلية

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