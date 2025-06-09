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حوادث

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بالمنيا

وفاة طالب صدمه قطار
وفاة طالب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بالمنيا، فيتو

لقي طالب مصرعه، أثناء عبوره المزلقان في إحدى قرى مدينة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

وفاة طالب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة طالب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان في إحدى قرى المنيا.

 

وفاة طالب صدمه قطار في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "و.أ" 17 عامًا طالب صدمه القطار وحوله إلى أشلاء أثناء عبوره مزلقان قرية الحواصيلة التابعة إداريًّا لمركز المنيا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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