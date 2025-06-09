عددهم 21، ننشر أسماء مصابي التسمم الغذائي في المنيا

حصلت "فيتو" على أسماء مصابي الاشتباه بالتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في إحدى مطاعم مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، الذي أسفر عن إصابة 21 شخصًا.

أسماء مصابي حادث اشتباه التسمم إثر تناول وجبة طعام بمطعم بالمنيا

وضمت قائمة المصابين كلًّا من، إسراء أحمد 20 عامًا، منة الله عصام 21 عامًا، رودينا أيمن 16 عامًا، روفيدا أيمن 16 عامًا، عبد الرحمن طه 28 عامًا، فاطمة هاشم 23 عامًا، منى عبد البديع 52 عامًا، ياسمين جمال 25 عامًا، فاطمة محمد 23 عامًا، حنان صابر 40 عامًا، فريدة جمال 25 عامًا، أميمة شريف 19 عامًا، عبير مصطفى 20 عامًا، أحمد محمد 39 عامًا، حمدية راغب 55 عامًا، هنية شحاتة 25 عامًا، مي حمادة 20 عامًا، محمد حمادة 18 عامًا، علي أسامة 16 عامًا، إبراهيم أسامة 14 عامًا، جنى أحمد 16 عامًا.

تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في مركز ملوي

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة عدد من المواطنين باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

إصابة 21 شخصًا باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 21 شخصًا باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في أحد مطاعم مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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