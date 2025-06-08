الأحد 08 يونيو 2025
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انقلاب ميكروباص في ترعة بالدقهلية وجهود مكثفة للبحث عن المفقودين

انقلاب ميكروباص في
انقلاب ميكروباص في ترعة بالدقهلية، فيتو

شهدت محافظة الدقهلية انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعه ما بين نقيطه ومنيه سندوب بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

انقلاب ميكروباص في ترعة بالدقهلية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة وجاري البحث عن المفقودين 

الأهالي ورجال الإنقاذ تبحث عن المفقودين 

هرعت سيارات الإسعاف وقوة من مركز شرطة المنصورة ورجال الإنقاذ النهري الي موقع الحادث 

السيارة ميكروباص أجرة وتقل مواطنين 

وبالفحص تبين أن السيارة ميكروباص تعمل خط نقيطه الي الشيخ حسانين، وجارى البحث عن الجثامين فى المياه بمعرفه الأهالى ورجال الإنقاذ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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