انقلاب ميكروباص في ترعة بالدقهلية وجهود مكثفة للبحث عن المفقودين

الأحد 08/يونيو/2025 - 09:40 م 6/8/2025 9:40:55 PM

شهدت محافظة الدقهلية انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعه ما بين نقيطه ومنيه سندوب بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

انقلاب ميكروباص في ترعة بالدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة وجاري البحث عن المفقودين

الأهالي ورجال الإنقاذ تبحث عن المفقودين

هرعت سيارات الإسعاف وقوة من مركز شرطة المنصورة ورجال الإنقاذ النهري الي موقع الحادث

السيارة ميكروباص أجرة وتقل مواطنين

وبالفحص تبين أن السيارة ميكروباص تعمل خط نقيطه الي الشيخ حسانين، وجارى البحث عن الجثامين فى المياه بمعرفه الأهالى ورجال الإنقاذ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.