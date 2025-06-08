إبراهيم فايق: انحيازي للأهلي أمر بديهي في هذه الحالة

رد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق على انتقادات البعض له بانحيازه للأهلي خلال الفترة الأخيرة في برنامجه الكورة مع فايق على قناة MBC مصر.

وكتب إبراهيم فايق في منشور له عبر فيس بوك: ‏أحيانا بتخيل إن فيه بديهيات مش محتاجة شرح.. يعني لما بنقول في تغطية كأس العالم للأندية إحنا مش هنبقى على الحياد.. فده طبيعي.. لأن ده الأهلي صاحب الشعبية الجارفة اللي بيمثل مصر حرفيا في واحدة من أهم بطولات العالم، واللي بينافسه فرق كلها أجنبية.. بورتو وبالميراس وانتر ميامي..

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أضاف: فيالحقيقة يعني أنا مش فاهم مين من مشجعي الأندية دي في العالم منزعج أن MBC MASR هتشجع الأهلي وهتختار أكتر محللين أهلاوية بيتمتعوا بالحب والشعبية علشان يبسطوا جمهور الأهلي ؟!

تابع فايق: ‏لما نبقى نتكلم عن بطولة محلية.. هنقف على الحياد ووقتها ده مش اختيار ده.. ده اجباري؛ إنما في كأس العالم للأندية الأمر غيييير مع ⁧‫بابا الشغلانة‬⁩.. ‏وخد دي من على طرف المعلقة.. استعدوووووا للمفاجآت.

تغطية خاصة

وتقدم قناة MBC مصر٢ تغطية خاصة لمباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق يوم ١٤ يونيو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

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