الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل الصحبة الحلوة على شاهد

هدى حسين، فيتو
هدى حسين، فيتو

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق عرض مسلسل الصحبة الحلوة (البحث عن خديجة زيدان) للفنانة هدى حسين على منصة شاهد.

ويبحث عشاق أعمال الفنانة هدى حسين عن كل تفاصيل المسلسل الجديد، خاصة مواعيد عرض العمل.

مواعيد عرض مسلسل الصحبة الحلوة على شاهد

وستعرض حلقات مسلسل الصحبة الحلوة على شاهد ابتداء من يوم الجمعة 13 يونيو، وستعرض الحلقات في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت مصر والسعودية بواقع حلقتين في الأسبوع. 

المسلسل بطولة هدى حسين، هبة ناصر، فينيسيا، شبنم خان، ميثم الحسيني، سعاد الشطي، أنوار المنصور، وآخرون، وهو من إخراج المخرج محمد دحام الشمري، وكتابة عبدالله الحسيني وعبدالعزيز السبيعي، ويُعد هذا المسلسل عودة جديدة للتعاون بين الشمري والنجمة هدى حسين، بعد تجارب ناجحة في السنوات الماضية، وهو مكون من 10 حلقات فقط.

طرح برومو مسلسل الصحبة الحلوة 

وسبق أن طرحت منصة شاهد الإعلان التشويقي لمسلسل الصحبة الحلوة (البحث عن خديجة زيدان) للفنانة هدى حسين والمقرر عرضه قريبا عبر المنصة. 

وعلق حساب المنصة على الإعلان التشويقي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك "رحلة البحث عن خديجة زيدان بدأت في عزاء..
قصة جديدة بطلتها سدرة السبعينية الرهيبة.. الصحبة الحلوة 13 يونيو على Shahid".

قصة مسلسل الصحبة الحلوة 

وتدور أحداث المسلسل حول لحظة عزاء تتحول بشكل غير متوقع إلى محطة عاطفية تلتقي فيها صديقات بعد أعوام طويلة من الغياب، حيث يشعل اللقاء فتيل الحنين، ويدفعهن نحو رحلة مؤثرة للبحث عن صديقة لهن فرقت بينهن ظروف الحياة، فيما تتكشف الكثير من الحكايات والمواقف بين الماضي والحاضر، كما يعالج العمل بعض العادات الاجتماعية السلبية وأساليب التربية الخاطئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة هدى حسين هدى حسين مسلسل الصحبة الحلوة منصة شاهد محمد دحام الشمري مواعيد عرض مسلسل الصحبة الحلوة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية

الأهلي يفقد خدمات رباعي الفريق خلال مواجهة باتشوكا الودية

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لجميع العاملين بالدولة

شقيقة سعاد حسني: عبد الحليم تزوج السندريلا 6 سنوات وهذا سر إخفاء الارتباط

قناة مجانية تنقل مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الفرق العربية في الجولة الأولى بمونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يوضح مدى قرب المتقين من الجنة (فيديو)

دليلك لزيارة مسجد رسول الله، ماذا تفعل عند الدخول؟، وآداب التواجد في حضرته

هل يقتصر التكبير على أيام العيد فقط؟ الأزهر يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية