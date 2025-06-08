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أخبار مصر

بعد انكسار الحر، إقبال متزايد على وسط البلد في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

إقبال كبير على وسط
إقبال كبير على وسط البلد ثالث أيام العيد، فيتو

توافد عدد كبير من المواطنين على منطقة وسط البلد في القاهرة اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في الفترة المسائية  وسط أجواء احتفالية مبهجة.

إقبال كبير على منطقة وسط البلد ثالث أيام العيد 
إقبال كبير على منطقة وسط البلد ثالث أيام العيد 

ورصدت عدسة فيتو إقبالا كبيرا من المواطنين على شوارع ومحال وسط البلد، وذلك بعد انكسار موجة الحر.

إقبال كبير على وسط البلد ثالث أيام العيد 
إقبال كبير على وسط البلد ثالث أيام العيد 


احتفالات اليوم الثالث في العيد 

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، في ثالث أيام عيد الأضحى، إقبالًا على الحدائق والمتنزهات العامة من قبل العائلات مع أطفالهم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

إقبال كبير على وسط البلد ثالث أيام العيد 
إقبال كبير على وسط البلد ثالث أيام العيد 

ولجأ عشراتٌ من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

احتفالات عيد الأضحى

كما شهدت الحديقة الدولية بالقاهرة اليوم، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ألوانًا مبهجة من مظاهر احتفال الأطفال بالعيد، حيث تحولت مساحاتها الخضراء وممراتها الواسعة إلى مضمار للعب بالباتيناج.

وقد أقبل الأطفال على اللعب بالباتيناج وسط ممرات الحديقة الدولية بمدينة نصر، فرغم ارتفاع درجة حرارة الجو، إلا أن ذلك لم يوقفهم عن التسابق معًا فوق عجلاتهم الصغيرة.

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