إصابة 21 شخصا باشتباه تسمم إثر تناول وجبة فاسدة بأحد المطاعم في المنيا

أصيب 21 شخصا باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

إصابة 21 شخصا باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بإصابة عدد من المواطنين باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

إصابة 21 حالة تسمم في ملوي

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 21 شخصا باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في أحد المطاعم.

ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم لتلقي الرعاية الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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