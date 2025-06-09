الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

أرقام سباليتي مع منتخب إيطاليا بعد إقالته رسميا (إنفوجراف)

سباليتي، فيتو
سباليتي، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سباليتي لوتشيانو سباليتي منتخب إيطاليا إيطاليا يورو 2024 دوري الأمم الأوروبية

مواد متعلقة

مدرب النصر السعودي مرشح لتدريب منتخب إيطاليا

رسميا، سباليتي يعلن رحيله عن تدريب منتخب إيطاليا

النرويج يكتسح إيطاليا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

أتشيربي يهاجم مدرب منتخب إيطاليا ويكشف حقيقة تهربه من معسكر الأتزوري

الأكثر قراءة

التحفظ على طبيب قنا صاحب فيديو رفض توقيع الكشف على مُسنة

الصيف الأخير، الأرصاد السعودية تزف بشرى للحجاج تستمر 25 عامًا

عميد طب قصر العيني يقدم روشتة علاجية للوقاية من الجلطات المخية

ريبيرو يشيد بـ 5 نجوم من الأهلي بعد ودية باتشوكا

تصل لـ 100 جنيه، أسعار المانجو بسوق العبور رابع أيام العيد

الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية تستأنف أعمالها غدًا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة، الشعبة: حركة محدودة رابع أيام العيد

وداعا لتخفيف الأحمال في الصيف، آخر تطورات استقرار التغذية وتغطية احتياجات الكهرباء

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام سباليتي مع منتخب إيطاليا بعد إقالته رسميا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي؟.. الإفتاء ترد

بخلاف المسجد الحرام، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف والطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية