خليفة توني كروس، ريال مدريد ينقض على صفقة آرسنال المنتظرة

يواجه نادي آرسنال الإنجليزي تهديدًا كبيرًا في سعيه لضم لاعب وسط ريال سوسيداد، مارتن زوبيميندي، بعدما قرر ريال مدريد دخول السباق في اللحظات الأخيرة لتعزيز خط وسطه تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو.

زوبيميندي خليفة توني كروس في ريال مدريد

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن النادي الملكي يرى في زوبيميندي الخليفة المثالي للألماني توني كروس، الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا.

ورغم محاولات آرسنال لإنهاء الصفقة مبكرًا، فإن رغبة اللاعب في البقاء داخل إسبانيا قد تميل بالكفة لصالح ريال مدريد، خاصة أنه عبّر في تصريحات سابقة عن اعتباره تشابي ألونسو "قدوته".

ويستعد آرسنال لتفعيل شرط فسخ العقد البالغ 60 مليون يورو، في حين لا يرغب ريال مدريد في دفع هذا المبلغ، ويفكر بدلًا من ذلك في تقديم عرض يتضمن إعارة عدد من لاعبيه إلى سوسيداد دون رسوم، لتقليل قيمة الصفقة.

ويمتد عقد زوبيميندي مع سوسيداد حتى صيف 2027، وإذا رفض النادي الباسكي العرض المدريدي، فلن يبقى أمام الريال سوى خيارين، دفع الشرط الجزائي بالكامل أو الانسحاب من الصفقة.

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