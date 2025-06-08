خبير استراتيجي يكشف أطماع إسرائيل في الأراضي السورية

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي، أن الأطماع الإسرائيلية في الأراضي السورية لا تزال قائمة وفاعلة حتى الآن، فقد توسعت إسرائيل بشكل ملموس داخل الأراضي السورية، حتى وصلت إلى مشارف ضواحي دمشق، مما يشير إلى استمرار الاحتلال والتدخل في الشؤون السورية.

ضغوط إسرائيل على قادة سوريا

وأوضح في تصريح لـ"فيتو"، أن إسرائيل تمارس ضغوطًا نفسية وأمنية على السوريين، مستغلة معلومات وعمليات استخباراتية، منها الوثائق التي تخص الجاسوس الإسرائيلي إيلى كوهين، الذي تم إعدامه في دمشق، وتسليم ملفه السري للولايات المتحدة مما يشير إلى تغييرات إقليمية كبرى.



وواصل حديثه، قائلا: هناك مجاملات سياسية داخل الإدارة السورية الجديدة، مثل الادعاءات ضد حزب الله، والاستعداد لمحاربته، بينما في الوقت نفسه يتم الصمت تجاه الاحتلال التركي في شمال سوريا، وكذلك بقاء القوات الروسية، الأمريكية، والبريطانية على الأراضي السورية بدون مقاومة حقيقية.

حقيقة تعاون الإدارة السورية الجديدة مع إسرائيل

وتابع: هناك مؤشرات على تعاون واضح بين شرعية النظام السوري والجانب الإسرائيلي والأمريكي، ويفسر ذلك الحديث عن إلغاء المكافآت الكبيرة التي رصدت سابقا للقبض على بعض الشخصيات المحورية في النظام السوري الحالي.

واختتم بأن ما يحدث هو جزء من حملة دعائية وتضليل، حيث إن ما تم تصويره كإنجاز استخباراتى لا يعدو أن يكون عملية اختراق وتنسيق ضمن اتفاقات خلف الكواليس، على حد قوله.

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