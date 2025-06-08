محافظ الدقهلية: عيادات التأمين الصحي تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الأضحى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن عيادات التأمين الصحي، في كل من، جديلة، وابن لقمان، وميت غمر، وشربين، بفرع شرق الدلتا للتأمين الصحي، تقدم خدماتها الطبية، خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، حرصا على مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية.

محافظ الدقهلية: عمل العيادات خلال عطلة عيد الأضحى يستهدف تخفيف الازدحام

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين وفي مقدمتها الخدمات الطبية، مضيفا أن عمل العيادات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك يهدف كذلك لمنع وتخفيف الازدحام الذي ينتج عن غلق العيادات خلال العطلة.

وأوضح أن توفير احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم هو الشغل الشاغل للدولة، والجهاز التنفيذي كله يسعى لتوفير احتياجات المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

مواعيد عمل العيادات

من جهته أوضح الدكتور محمد رياض مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، أن العيادات تعمل بالتناوب، حيث عملت عيادة ميت غمر في تخصصات أطفال وباطنة وممارس عام أمس السبت، وتعمل عيادة جديلة في تخصصات أطفال وباطنة ومسالك وجراحة، اليوم الأحد 8 يونيو، وتعمل عيادة ابن لقمان تخصصات باطنة، ممارس، قلب، مسالك، عظام، كبد، وجهاز هضمي، أنف وأذن، غدا الإثنين 9 يونيو.

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