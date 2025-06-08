محافظ الدقهلية: المجازر الحكومية تواصل أعمال الكشف وذبح الأضاحي على مدار اليوم وغرامات رادعة للمخالفين

تواصل المجازر الحكومية بمحافظة الدقهلية والبالغ عددها 24 مجزر متابعة أعمال الكشف وذبح الأضاحي على مدار اليوم.

توقيع غرامات مالية رادعة في حال الذبح خارج المجازر

وذلك فى ظل تنفيذ قرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمنع ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالشوارع والأماكن العامة، وخارج المجازر الحكومية، والتأكيد على توقيع غرامات مالية رادعة في حال الذبح خارجها، وقيام اللجنة المختصة بالإشراف على عمليات التداول الصحي للحوم الأضاحي والتخلص الآمن من مخلفاتها، ومتابعة أعمال النظافة لمواقع الذبح، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضمان سلامة وجودة اللحوم، والحفاظ على البيئة.

فقد قامت مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور السيد الحسنين بمتابعة أعمال الكشف على الأضاحي داخل جميع المجازر البالغ عددها24 مجزر على مستوى المحافظة، لافتًا بأنه يتم إستقبال ذبح الأضاحي خلال أيام العيد، مع دعم المجازر بأطقم الأطباء البيطريين لتقديم خدمات الذبح بشكل كامل، وأيضًا التوعية الإرشادية المطلوبة، وتوفير العمالة اللازمة وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، وكذلك توفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات أولًا بأول حفاظًا على سلامة اللحوم والبيئة، واستمرار العمل بالمجازر على مدار الساعة، وعمل نوبتجية بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن للتسهيل على المواطنين فى ذبح الأضاحي واستلامها فى أقل وقت.

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