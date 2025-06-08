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محافظات

حملات العيد، ضبط 1670 كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات بالدقهلية

حملة مكبرة علي محلات
حملة مكبرة علي محلات الجزارة، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن، وتم خلالها ضبط 1670 كيلو لحوم ودجاج ولحوم مجمدة ومذبوحة خارج السلخانة، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 محافظ الدقهلية: الحملات تستهدف ضبط الأسعار 

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

 

 

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، قيام حملة، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، بالتعاون مع علي حسن وكيل وزارة التموين، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث تموين الدقهلية، شملت مراكز المنصورة، وطلخا، السنبلاوين، وأجا، وميت غمر، أسفرت عن ضبط 1670كجم دجاج ولحم مفروم، ولحوم بلدية، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، وسحب عينات للتحليل، وتم تحرير 37 محضرا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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