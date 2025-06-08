تكلفة بالمليارات وتهيئة الشباب لتقاضي راتب 50 ألف جنيه شهريا، تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون"

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، آخر المُستجدات المُتعلقة بمبادرة "الرواد الرقميون"(Digilians)، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للالتحاق بالمبادرة، المُستهدف بدء العمل بها في شهر سبتمبر ٢٠٢٥، حيث تم استعراض ما تم من إجراءات في هذا الشأن، من إنشاء منصة للتسجيل للمبادرة، فضلًا عن الجهود الجارية للانتهاء من التجهيزات، تكنولوجيًا وهندسيًا، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المبادرة في الوقت المُحدد.

ونرصد أبرز المعلومات عن مبادرة "الرواد الرقميون" كالتالي:

- أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري بالمهارات الرقمية المتقدمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

تطورات مبادرة "الرواد الرقميون"

- تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجانًا عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات.

- كما تابع الرئيس السيسي التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعيّ، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.

- تم التأكيد على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في إتخاذ الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.

مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجانًا عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- مساعدة الشباب في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات.

- التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعيّ، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.

- توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي.

- الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.

- أكد رئيس الوزراء مؤخرا أن المبادرة تأتي بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية الاستثمار في الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل التكنولوجي.

كما وجّه الرئيس بسرعة بدء تنفيذ البرنامج خلال الربع الثاني من العام الجاري، لضمان تأهيل الشباب بأسرع وقت ممكن وتمكينهم من دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد.

التحول الرقمي في مصر

- وتُعد مبادرة "الرواد الرقميون" خطوة مهمة نحو دعم التحول الرقمي في مصر وتأهيل كوادر شابة للعمل في قطاعات البرمجة، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات،وتكنولوجيا المعلومات، وهي مجالات شهدت نموًا عالميًّا كبيرًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض خريجي البرامج التكنولوجية المماثلة يحصلون على رواتب تصل إلى 50 ألف جنيه شهريًّا، مما يعكس أهمية هذه التخصصات في المستقبل.

- تهدف مبادرة الرواد الرقميون تأهيل الكوادر الشابة، وتزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات، البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.

- تهدف المبادرة أيضًا الى دعم التحول الرقمي بتعزيز عملية التحول إلى مجتمع رقمي متكامل في مصر، بجانب زيادة الصادرات الرقمية من خلال تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

- الفئات المستهدفة في هذه المبادرة هم الشباب المصري من سن 15 إلى 32 عامًا وتُقدم منح دراسية مجانية بالكامل بما في ذلك الإقامة والتدريب وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- حجم يبلغ التمويل السنوى 3 مليارات جنيه سنويًا، يتحملها صندوق "تحيا مصر" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تشمل المبادرة برامج تدريبية تتراوح بين دبلومات مكثفة لمدة 4 إلى 9 أشهر، وماجستير مهني أو علمي لمدة تصل إلى سنتين، بالتعاون مع جامعات عالمية.

- استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا تفصيلات مبادرة الرواد الرقميون، حيث تم التأكيد على أن التقديم للإلتحاق بالمبادرة سيكون رقميًّا، وأن باب التقديم سيفتح للتقديم على المنصة التي سوف تنشأ لهذا الغرض وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستقوم بالإعلان عن ذلك، حيث إن الهدف هو تهيئة أكبر عدد ممكن من الشباب للعمل في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل المعلوماتي.

تدريب الشباب في مبادرة الرواد الرقميون

- تم تقسيم المسارات لتلك المبادرة بحيث هناك مسار خلال 4 شهور، وآخر خلال 9 شهور ومسار خلال سنة ينتهي إلى ماجيستير، علاوة على المسار الذي يأخذ عامين، وينتهي إلى "ماجستير أكاديمي".

- سيتم تدريب الشباب في مبادرة “الرواد الرقميون” تدريبا تقنيا وعمليا في كبرى الشركات العاملة في مجال الاتصالات، كما أن هناك تدريب مهارات شخصية وتدريبا على العرض، وتدريبا على العمل الجماعي.

- مبادرة “الرواد الرقميون” تستهدف كل شاب بمصر يحلم بوظيفة في قطاع الاتصالات، حيث إن التفرغ الكامل خلال الدراسة مطلوب للوصول إلى أكبر قدر من الاستفادة.

- الرئيس أكد على ضرورة مُواصلة العمل نحو الانتهاء من جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ المبادرة في التوقيت المحدد، مع دراسة سبل توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة لإحداث نقلة نوعية في الكوادر المُدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفًا.

- كما وجه الرئيس بالتعاون مع الجهات المُتخصصة في العلوم التكنولوجية المختلفة، محليًا ودوليًا؛ لتنمية المهارات اللغوية والحياتية والقيادية للشباب المصري في ضوء استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية والكوادر المتخصصة في التكنولوجيا، كما وجه الرئيس بأهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التحول الرقمي ومواصلة تطوير البنية التكنولوجية للدولة.

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