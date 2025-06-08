لقي شخصان مصرعهما في حادثين غرق منفصلين خلال 24 ساعة الماضية في محافظة المنيا، تم تحرير محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غرق شخصين في حادثين منفصلين بالمنيا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن عثور الأهالي على جثة شخص مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

قوات الإنقاذ النهري في المنيا

وقد تمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب ونقله الي مشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

قرية الروضة

كما لقي طفل مصرعه غرقا في نهر النيل في قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، أثناء اللهو.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا، من جهودها من أجل انتشال جثمان الطفل.. تم تحرير محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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