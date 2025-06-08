الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرق شخصين في حادثين منفصلين بالمنيا

غرق شخص
غرق شخص

لقي شخصان مصرعهما في حادثين غرق منفصلين خلال 24 ساعة الماضية في محافظة المنيا، تم تحرير محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غرق شخصين في حادثين منفصلين بالمنيا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن عثور الأهالي على جثة شخص مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

قوات الإنقاذ النهري في المنيا 

وقد تمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب ونقله الي مشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

قرية الروضة

كما لقي طفل مصرعه غرقا في نهر النيل في قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، أثناء اللهو.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا، من جهودها من أجل انتشال جثمان الطفل.. تم تحرير محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

وفاة طالب ثانوي خلال مشاجرة في المنيا

العثور على جثمان غريق في ظروف غامضة بالمنيا

إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل ببني مزار بالمنيا

مدمن ينهي حياة والده بالمنيا

إنقاذ شاب من إصابات خطيرة في مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا

تكريم الرياضيين القدامى في ملوي بالمنيا (صور)

وفاة طبيب أسيوط تشعل الحزن في المنيا، وأسرته: لم ينتحر ونطالب بكشف الحقيقة (فيديو وصور)

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

الأكثر قراءة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

طبيب على متن السفينة "مادلين": مسيرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسنا منذ ساعات

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

موقف زيزو من ودية الأهلي وباتشوكا

فور اعتمادها، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

تكلفة بالمليارات وتهيئة الشباب لتقاضي راتب 50 ألف جنيه شهريا، تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون"

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

ما حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟، الأزهر يحسم الجدل

بداية العودة، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أيام التشريق

المزيد
الجريدة الرسمية