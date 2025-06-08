شاب يتخلص من حياته في ظروف غامضة بالمنيا

أقدم شاب على إنهاء حياته في إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

شاب ينهي حياته في ظروف غامضة

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إقدام شاب على إنهاء حياته داخل أحد قرى مركز أبوقرقاص في المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام شاب بالتخلص من حياته شنقا داخل أحد غرف منزله، في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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