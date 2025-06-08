بعد اتهام زوجها بخطفهما، البلوجر شيماء سعيد تُعلن عودة طفلتيها بفيديو مؤثر

كشفت البلوجر شيماء سعيد، عن عودة ابنتيها من جديد، بعد أن اتهمت زوجها الفنان إسماعيل الليثي باختطافهما في الأيام الماضية، حيث شاركت متابعيها لقطات جديدة لها رفقة ابنتيها.

ونشرت شيماء سعيد فيديو لابنتيها، عبر تطبيق تيك توك، ظهرت فيه مصابة في يدها، ومعها ابنتيها، في لقطة مؤثرة وهما يلعبان مع والدتهما، بعد أن اتهمت الأخيرة زوجها باختطافهما مؤخرا.

على الجانب الآخر، نفى المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، ما تردد بشأن انفصاله عن زوجته شيماء سعيد، مؤكدًا أنها مازالت زوجته، وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وردًا على ما اتهمته به زوجته بشأن ضربها وسرقتها، قال الليثي في فيديو حمل عنوان "توضيح هام": "اللي حصل خناقة أسرية زي أي واحد اتخانق مع مراته وبينزل من البيت، صحيت من النوم، إحنا في العيد كل سنة وانتم طيبين، حصل مشكلة بسبب كلام بيني وبينها، زي أي حد مسك في مراته واتخانق مع مراته، وسيبتها ونزلت لا فيه ضرب ولا أي حاجة".

وتابع: "مصر كلها عارفة مين أبو رضا وإني شبعان وإني دايما في زيادة ليها، مقدرش أقول حاجة عليها لأنها أم رضا، هي مراتي وأنا مخدتش حاجة وكل حاجة معاها ولو أخدت أي حاجة اتحاسب"، موجها رسالة لمن يتدخل في حياته مع زوجته "ياريت كل واحد يخليه في نفسه، لا أنا وحش ولا عمركم سمعتم عني حاجة وحشة، ودي خناقة أسرية بين راجل ومراته محدش يتدخل بينا، آه هي نزلت الفيديو وانفعلت، بس عشان محدش يقعد يكتبلي ما هي اللي نزلت وقالت، بس أنتم عارفين إنها مراتي، كل واحد بيتخانق مع مراته".

وأضاف: "ربنا يهدي الحال ويهدي حالها ويديها الخير كله ويجعلها أحسن مني دايما، ومفيش بيني وبينها أي حاجة ومخدتش منها حاجة ولا باخد حاجة من حد ومحدش ليه عندي جنيه، محدش يتدخل ويكتب أخبار كاذبة ويقول ضربها وسرقها وخد دهبها، أنت شفت، حد شافني، طول عمري في زيادة ليها، وربنا يجعلها دايما من المستورين، هي لسه مراتي وعلى ذمتي".

كانت شيماء سعيد نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، ظهرت خلاله منهارة من البكاء، واتهمت زوجها المطرب إسماعيل الليثي بضربها، والاستيلاء على أموالها، وتحطيم مقتنيات شقتهما.

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