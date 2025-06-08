حجز سائق أشعل النيران في لودر انتقاما من مالكه

أمرت جهات التحقيق بحجز سائق 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة إشعال النار في لودر انتقاما من مالكه في الواحات البحرية، بسبب خلاف بينهما.

نشوب حريق بلودر بالواحات البحرية



البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بنشوب حريق في لودر في الواحات البحرية.



كشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد محمد أبو زيد مفتش مباحث الواحات، أن سائق كان يعمل على اللودر، وراء حرقه نتيجة خلاف مع مالكه.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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