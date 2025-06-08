الأحد 08 يونيو 2025
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انفوجراف

مباريات الفرق العربية في الجولة الأولى بمونديال الأندية (إنفوجراف)

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

 

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مونديال الأندية الأهلي الترجي التونسي مانشستر سيتي ريال مدريد الهلال الوداد المغربي العين الإماراتي

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