مصرع عامل وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب تروسيكل بسوهاج

لقى عامل مصرعه وأصيب 7 آخرين من أسرة واحدة أثناء استقلالهم تروسيكل أختل مقوده بيد السائق، مما أدى لانحرافه وانقلابه على جانب الطريق بجرجا في سوهاج، وتم نقلهم لمستشفى البلينا المركزي وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد مصرع محمود م م ا 27 عاما عامل ومقيم مركز دار السلام، أثناء سير تروسيكل بالطريق الطريق اختل مقود التروسيكل بيده مما أدى لإنحرافه وانقلابه على جانب الطريق، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى البلينا المركزي.





ونتج الحادث عن إصابة كل من والدته ليلى م ع ا 50 عاما ربة منزل، وزوجته فرحة ا ع ا 25 عاما ربة منزل، وأنجاله فاطمه 7 أعوام تلميذة وياسمين 6 أعوام تلميذ ومحمد 4 أعوام ومليكه 3 أعوام وغزل 6 أشهر مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى البلينا المركزي وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.



وقالتا المصابتين الأولى والثانية بمضمون ما سبق ونفتا الشبهة الجنائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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