مفاجأة في موقف محمد صلاح، ياسين بونو يختار أفضل تشكيل في أفريقيا

اختار الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال السعودي، أفضل لاعبين أفارقة في الوقت الحالي.

ويمضي ياسين بونو حاليا فترة العطلة الدولية رفقة منتخب بلاده المغرب، والتي فاز فيها أسود الأطلس وديا على تونس بهدفين دون رد، فيما يلتقي المنتخب المغربي لاحقا، يوم الإثنين المُقبل مع بنين وديا أيضا.

أفضل تشكيل في أفريقيا من وجهة نظر ياسين بونو

الحارس الذي من المتوقع أن ينضم لنادي الهلال استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية اختار من وجهة نظره اللاعبين الأفضل في أفريقيا الفترة الحالية.

وخلال لقاء إعلامي اختار بونو منافسه السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي على رأس التشكيل الأفضل، وفي الدفاع وقع اختيار الحارس المغربي على كل من زميله في الهلال كاليدو كوليبالي ومواطنيه نصير مزراوي وأشرف حكيمي ونايف أكرد.

في الوسط اختار حكيمي، لاعب وسط أهلي جدة ومنتخب كوت ديفوار فرانك كيسي، إلى جانب الثنائي المغربي سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.

أما الثلاثي الأمامي فكان محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، بجانب الثنائي المغربي براهيم دياز ويوسف النصيري.

تجاهل رياض محرز

فيما لم تشمل خيارات بونو، النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي.

وقدم محرز موسما مميزا مع الأهلي حقق خلاله لقبه دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخ النادي، كما سجل 17 هدفًا وصنع 19 في 45 مباراة.

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